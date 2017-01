Este viernes se estrena 'Toni Erdmann', la gran favorita para llevarse el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en la ceremonia de este año. Una ocasión que nos sirve para repescar las películas más destacadas de las premiadas en este apartado en lo que va de siglo. A pesar de contar con ausencias tan destacadas como las de 'Deseando amar (In the mood for love)', 'Ciudad de Dios' o 'Yi yi' de Edward Yang (por solo nombrar algunas), se puede decir que los académicos suelen tener buen ojo en este apartado, especialmente en los últimos años como cuando premiaron seguidas a las imprescindibles 'Nader y Simín, una separación' ( nuestra sexta película favorita de lo que llevamos de década ), 'Amor' ( la quinta ) y 'La gran belleza' ( octava en esa misma lista