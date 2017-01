Como buena it girl, Paula Ordovás sabes cuáles son esas prendas especiales que toda fashionista debe tener en su armario.

La directora alemana Maren Ade entrega una comedia de autor en la que las risas duelen y los momentos trágicos te sacan una sonrisa. A pesar de un argumento no demasiado original, sobre la distante relación entre un padre y una hija que parecen totalmente opuestos, cada momento de la película sorprende, logrando darle un punto de vista totalmente original.

Tragedia para empezar. La edición correspondiente a 2017 del Rally de Montecarlo se ha iniciado con el drama de la muerte de un espectador español, del que no se han ofrecido datos personales, al ser embestido en la primera etapa por el coche del piloto neozelandés Hayden Paddon (Hyundai) que patinó en el hielo. El fallecido fue trasladado urgentemente a un hospital de Niza donde nada se pudo hacer para salvarle.

"Harto ya de estar harto, ya me cansé". Como cuenta el mítico Serrat en 'Vagabundear', una de sus maravillosas canciones. Pues, eso, que se pueden organizar actuaciones de rock y de blues, con grandes estrellas, a precios no módicos, sino baratos, desde ¡10 euros! Como el Festival Rock' N ́ Blues, en la localidad extremeña de Don Benito, donde ya son seguros varios de los grandes/grandes, como, entre otros, Loquillo, M-clan, Fever Band, The CredenBeat y Jimmy Barnatán.