Nuevo de verdad de la buena. Porque después de lustros de mayorías absolutas de un solo partido o de coaliciones cerradas, 2017 –con un mínimo ensayo de dos escasos meses en 2016- nos trae la buena nueva de que ha llegado la hora de los acuerdos para legislar y, por tanto, para gobernar. Toda una novedad que no sabemos como resultará. Pero que aunque obligará al PP –ya este año sin el rodillo de los últimos cinco- a consensuar, a hacer política en beneficio de todos.

> "Los últimos acuerdos están permitiendo enmendar el deterioro de 10 meses de parálisis"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha definido 2016 como "el año de la incertidumbre", por los sucesos inéditos y los "sobresaltos" ocurridos dentro y fuera de España en los últimos 12 meses, pero ha destacado que, tras el "largo y pernicioso periodo de interinidad y bloqueo político", finalmente se han "evitado males mayores". Ha dicho también que no quiere que su obra de los 4 años anteriores se venga abajo con derogaciones globales de sus leyes y que no tiene en mente adelantar elecciones. A Cataluña le ha dicho, con contundencia, que "no se puede celebrar" un referéndum de secesión.