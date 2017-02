> Crítica de la película

Los elementos con los que juega 'Manchester frente al mar' no son nada nuevo, un alma perdida tiene que ajustar cuentas con su pasado y sacar fuerzas de flaqueza para hacerse cargo de alguien, en este caso un sobrino adolescente. Con este material lo normal es que se imponga el punto de vista esperanzador, el protagonista logra encontrar algo nuevo que le ayuda a superar su tragedia, o, en menos ocasiones, uno totalmente trágico en el que no se nos deja nada para agarrarnos. Lo que logra Lonergan con su película es un difícil equilibrio en el que no da soluciones fáciles, hay cosas que no se pueden superar, pero la vida, a pesar de todo, tiene que continuar.